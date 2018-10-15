التقاعد : إطلاق خدمة مد الحماية التأمينية إلكترونياً

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الخدمة الإلكترونية لمد الحماية التأمينية للعاملين السعوديين الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية والتي ستمكنجهات العمل الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تسجيل وتحديث الراتب وانهاء الخدمة للعاملين السعوديين الخاضعين لهذا النظام وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (www.pension.gov.sa).

ويأتي إطلاق هذه الخدمةالالكترونية ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية انطلاقاً من حرصها على سرعة انجاز المعاملات ضمن خطة التحول الالكتروني وتسهيل أعمالها والوصول إلىخدماتها من خلال بوابة المؤسسةالإلكترونية وتطبيق المؤسسة على الأجهزة الذكية وجهاز الخدمة الذاتي.

الجدير بالذكر أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بالمجلس، بهدف تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو،وضمان حياة كريمة بعد تركهم العمل.

وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، مما يساعد على سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون مع تمتعهم بالمزايا التقاعدية والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.

وقد بلغ عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من الموظفين السعوديين المدنيين العاملين في جهات العمل الحكومية في دول مجلس التعاون ما يزيد عن خمسة آلاف وستمائة موظفاً سعودياً.