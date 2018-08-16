التقاعد : صرف معاشات شهر اغسطس اليوم

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الخميس مبالغ المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس، البالغة نحو 6.4 مليار ريال في حسابات 887846 مستفيداً، من خدماتها وذلك إنفاذاً لقرارها السابق بتقديم الصرف لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدلاً من موعد الصرف المعتاد في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي.

وبينت المؤسسة أن تقديم الصرف يأتي انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.

وتقوم المؤسسة بإيداع المعاشات التقاعدية من خلال نظام (تحويل صرف سريع)، وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وفي سياق آخر أوضحت المؤسسة بأن مركز الاتصال لديها سيعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات العملاء، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات مميزة لعملائها.

وسيعمل مركز الاتصال من خلال الرقم المجاني 8001248889 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً طيلة أيام عيد الاضحى المبارك عدا أول أيام العيد وأيام الجمعة.