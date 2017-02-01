العدد 21832 01 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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التقديم إلكترونيا للدراسات العليا بجامعة تبوك

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التقديم إلكترونيا للدراسات العليا بجامعة تبوك
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تبوك – سعد الشهراني

أعلنت جامعة تبوك ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، فتح باب التقديم الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438هـ / 1439هـ.

وحددت الجامعة الفترة من 29 / 5 إلى 10 / 6 / 1438 هـ موعداً للتسجيل عبر الرابط http://edugate.ut.edu.sa/ut/init .
ودعت عمادة الدراسات العليا بالجامعة جميع الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا إلى زيارة موقع العمادة والاطلاع على شروط القبول للبرنامج .

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التصنيف: محليات

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