التقرير رصد انخفاض حوادث الوفيات والإصابات .. الأمير مشعل يتسلم تقرير المرور ويشيد بجامعة جدة

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جدة – البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأميرمشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، في مكتبه أمس التقرير السنوي لإدارة مرورالمحافظة الذي قدمه مديرإدارة مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكر بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها إدارة مرور محافظة جدة بهدف نشرالوعي والسلوك المروري لدى قائدي المركبات ، مؤكداً أهمية تطبيق الأنظمة المرورية ، التي تُسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

واشتمل التقريرعلى إحصائيات رُصدت خلال الفترة من شهر محرم إلى شهر ربيع الأول للعام الجاري ، ومقارنتها بنفس الفترة من العام 1437 هـ ، حيث سجّلت انخفاضاً في حوادث الوفيات والإصابات ،

وذلك عقب تطبيق خطة مرورية في المحافظة ركزت على محورين رئيسين هما : المحور الهندسي ، ومحور الضبط المروري ، ولضمان نجاح الخطة المرورية تم تحديد المواقع التي تشكل خطراً على السلامة المرورية ودراستها ومعالجتها ، من خلال تعاون شركاء المرور في السلامة المرورية. من جهة أخرى استقبل سموه, في مكتبه أمس معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، الذي قدم للسلام على سموه .

واستعرض الدكتور مشاط خلال اللقاء خطط الجامعة المستقبلية والخطوات والبرامج التي تم تنفيذها , كما استمع سموه إلى ملخص عن الشراكات المختلفة التي وقعتها جامعة جدة مع القطاعات الحكومية والخاصة خلال الستة أشهر الماضية ، التي اشتملت على التعاون في مجالات متعددة جرى خلالها توقيع مذكرات تفاهم وشراكات مع كل من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للإبداع “موهبة ،

وهيئة تقويم التعليم ، ووزارة التعليم وبرنامج فطن ، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، والجامعة السعودية الإلكترونية ، والإدارة العامة للتعليم بجدة ، ومؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ، وعدد من بيوت الخبرة ، والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وأشاد سمو محافظ جدة بالخطوات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها جامعة جدة ، مثمناً التعاون المثمر والشراكات مع القطاعات المختلفة متمنياً للجامعة ولقياداتها ومنسوبيها مزيدًا من التوفيق.

بدوره أعرب معالي مدير جامعة جدة عن شكره وتقديره لسموه على الدعم الذي تلقاه الجامعة ومنسوبوها وتحفيزه المستمر للتميز مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت تصوراتها الحالية والمستقبلية لتحقيق التميز في كل مجالاتها وأقسامها وبرامجها.