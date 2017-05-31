التقى المشرف العام على فرع وزارة العمل.. الأمير مشعل يوقع اتفاقيات لفعاليات العيد والصيف

جدة- البلاد

وقع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة نائب رئيس جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الفعاليات الرئيسية بجعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة أمس عدة اتفاقيات بمقر المحافظة مع مجموعة من الشركات الوطنية لإقامة فعاليات العيد وصيف هذا العام، بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة. وقال سموه خلال توقيع العقد الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه الدكتور سالم القضيع، ورؤساء اللجان التنفيذية بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس اللجنة الفنية بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور منصور الحارثي : ” نحمد الله على ما حققته إدارة جمعية مراكز الأحياء خلال هذه الفترة القصيرة، حيث استطاعت إيجاد عدد من الفعاليات المتنوعة للمجتمع”، حاثًا الشركات على تقديم الفعاليات والبرامج الترفيهية القيمة، ومشاركة الأسرة في صناعة الفعاليات، والاستفادة من المواهب الشابة بمنطقة مكة المكرمة. من جهة أخرى التقى سموه بمكتبه أمس مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حسن القحطاني ، الذي قدم للسلام على سموه بعد تعيينه مشرفاً عاماً على فرع الوزارة . وهنأه سموه بتعيينه مشرفا على فرع وزارة العمل بمكة المكرمة , متمنياً له التوفيق في مهام عمله , وحثه على بذل قصارى جهده للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم . وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المبادرات التي تسهم في الشأن الاجتماعي , وتحقق المصلحة العامة . من جانبه عبر الدكتور القحطاني عن خالص الشكر والتقدير لسمو محافظ جدة , على دعمه ومتابعته الدائمة لفرع الوزارة .

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