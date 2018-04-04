التقى رئيس كوبا ومسؤولين..الجبير: ناقشنا تعزيز التعاون وقضايا المنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب

هافانا- واس- البلاد

أكد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن زيارته لجمهورية كوبا، تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الروابط المشتركة، والتعاون المثمر في المجالات كافة.

وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ختام الزيارة:” لدينا توافق حول قضايا عدة، وموقف موحد وثابت في محاربة التطرف والإرهاب، وناقشنا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضايا المنطقة، وأؤكد أننا ننظر بثقة إلى مستقبل العلاقة بين البلدين الصديقين.

وكان فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا، قد استقبل في مقر الرئاسة بالعاصمة هافانا أمس وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – فيما حمله فخامته تحياته، وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوبا، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط في جمهورية كوبا ريكاردو كابريساس رويس، بمقر المجلس في العاصمة هافانا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية كوبا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية كوبا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم التطلعات في البلدين.

كما التقى معاليه أمس وزير العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا برونو رودريغيز باريليا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية كوبا.

وأقام وزير العلاقات الخارجية الكوبي حفل استقبال على شرف معالي وزير الخارجية بمقر الوزارة في العاصمة الكوبية هافانا، حضره أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد لدى جمهورية كوبا.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها التأكيد على حرص البلدين على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومحاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.