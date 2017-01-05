زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح للمواطنين إلي 85%

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الـ12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 في المئة إلى 85 في المئة من قيمة المسكن الأول، مبينة أن ذلك ينحصر على المواطنين.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، في بيان صدر اليوم، أن “زيادة الحد الأقصى لنسبة

مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان

التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي

قائلا أنه “يُمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق”.

وأشار إلى أنه “بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية

تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري

وأكد أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل

بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري”.