التميمي يتفقد صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس

الرياض- البلاد

زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي أمس مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والصالة الجنوبية

واطمأن على سير العمل في منطقة إجراءات السفر وكاونترات الجوازات خلال مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم التي تستمر حتى 15 محرم القادم. وأثنى معاليه، على الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطار

مبيناً أهمية تكثيف الجهود لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج والتأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين،حفظهما الله، بتيسير جميع الخدمات للحجاج ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان.