” التنمية الاجتماعية ” توضح ملابسات حالة سيدة “أنقذوني من العنف”

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الحالة المتداولة بمقطع الفيديو تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم (#أنقذوني_من_العنف)، تم استضافتها في دار الإيواء التابعة لوحدة الحماية الاجتماعية بمحافظة الطائف قبل أكثر من شهرين، وأنها لا تزال “تحت الحماية، بعد أن تدخل الفريق المخصص لذلك في المحافظة، ووقف ميدانياً عليها، وتابعها، وبحث تفاصيلها”.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن “الحالة مستضافة حالياً في وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف، وتحظى بكافة الخدمات والرعاية اللازمة لها، بعد ثبوت تعرضها للعنف من قبل أحد أفراد أسرتها”، لافتا إلى أن “الجهود مستمرة منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة من خلال جلسات الإرشاد الأُسَري وغيرها للحالة وأسرتها؛ لإيجاد الحلول المناسبة للخلافات الأسرية”.