التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة والبحرين

تنفيذاً للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وصندوق النقد العربي، تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ووقع الاتفاقية التي تتضمن مبلغا يدفع على مدى عدة سنوات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين الشقيقة.

كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقعها نيابة عن حكومة مملكة البحرين معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وعن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير.