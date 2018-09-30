التونسي مديراً عاماً لقنوات MBC في السعودية

أعلنت “مجموعة MBC” عن تعيين محمد التونسي في منصب المدير العام لقنوات MBC في السعودية.

ورحّب رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بانضمام التونسي إلى المجموعة، وقال: “أُهنِّئ الزميل محمد التونسي على تولّيه منصبه الجديد، هو الذي تأتي مؤهّلاته الشخصية ومسيرته المهنية لتُضاف إلى طاقات فريق العمل في “MBC السعودية” وخبراته التراكمية وتجاربه الناجحة”.

وختم آل إبراهيم: “تأتي هذه الخطوة في سياق الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي ضمن برامج شؤون الساعة والتغطيات الخاصة وغيرها، والتي تواكب مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة”.

بدوره، توجه التونسي بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” على ثقته، وأعرب عن “حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الزملاء، ضمن فريق عمل متكامل يُسهم في مراكمة المزيد من الخبرات وتحقيق النجاحات، ما يعكس الحرص المشترك على الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة داخل القنوات، على كافة الصعد والمستويات”.