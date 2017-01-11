التويجري: انضمام المولد للأهلي أضرنا

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بريدة- البلاد

أكد رئيس نادي الرائد عبد العزيز التويجري أن اللاعب سعيد المولد فوت على نادي الرائد فرصة ذهبية بعد تفضيله للنادي الأهلي،

وقال:إن نادي الرائد تلقى عدداً كبيراً من العروض لانتقال المولد من أندية تنافس على دوري جميل وبمبالغ أكبر بكثير من الذي تم عرضه من النادي الأهلي،

مؤكداً أن تفضيل سعيد المولد للعرض الأهلاوي حرم الرائد من الاستفادة المادية الكبيرة التي كانت ستعود عليه. وأضاف: إنه لم يكن يستطيع إجبار اللاعب على أي من تلك العروض بناء على العقد المبرم بين الطرفين، والذي يؤكد أحقية انتقال سعيد المولد للنادي الذي يختاره بإرادته. وكان سعيد المولد قد انتقل للنادي الأهلي قادماً من نادي الرائد ليسدل الستار على قضية استمرت عامين بعد تفضيله التوقيع للاتحاد، وترك النادي الأهلي، ثم رفض تنفيذ تعاقده، ورحل إلى البرتغال قبل أن يعود للمملكة، ويلعب لنادي الرائد، ولاتزال تلك القضية متداولة في أروقة الفيفا.