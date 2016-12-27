الثقفي : شخصية الأهلي قوية في المباريات الحاسمة

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أكد المدرب الوطني عادل الثقفي صعوبة مواجهة اليوم بين الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، وأضاف: إن الفريق الاتحادي يعاني من سلبيات تتمثل في ضعف متوسط الدفاع بحكم غياب أحمد عسيري وعدم جاهزية البديل ياسين حمزة وعمار الدحيم. مؤكدا في الوقت ذاته ضروره تواجد جمال باجندوح أو معتز تمبكتي إلى جانب الأنصاري لدعم خط الدفاع،

كما يجب على المدرب سييرا عدم إجهاد الأنصاري ومطالبته للقيام بأدوار مزدوجة بين الدفاع والهجوم، وصانع ألعاب وحث الثنائي محمود كهربا وفهد المولد على الواجبات الدفاعية ومساندة الظهيرين نظرا لتواجد مساحات كبيرة في منتصف الملعب لفريق الاتحاد؛ لعدم التزام لاعبي الوسط بالرجوع للدفاع بشكل سريع .

وطالب الثقفي من سييرا عدم ترك المساحات في وسط الملعب لفريق الاهلي والضغط على حامل الكرة وسط الملعب، ومنح المحترف التشيلي فيلانويفا الحرية الكاملة كصانع ألعاب والسماح له بالتقدم والقيام بأدوار هجومية. يعتمد الاتحاد أيضا على اللعب الرجولي والقتالي على الكرة ممايساعد على السيطرة في منتصف الملعب، ويعتبر حارس المرمى عساف القرني كلمة السر في فريق الاتحاد؛ مما يقدمه من مستويات رائعة ومحافظته على شباك فريقه، وقال الثقفي: إن المدرب سييرا يعتمد على طريقة لعبه على ثلاث مراحل الأولى/4-4-3 والمرحلة الثانية تتحول 4-4-1-1 والمرحلة 4-4-3

أما عن الجانب الأهلاوي، فقال المدرب عادل الثقفي، إن السلبيات التي يعاني منها الفريق تتمثل في الضعف الواضح بين متوسط الدفاع، وعدم الثقة في أنفسهم وعدم وجود المساندة بين خط الوسط والدفاع، والاعتماد على تيسير الجاسم في الواجبات الدفاعية خطأ كبير وأيضا التحرك غير المدروس بعض فترات المباراة؛ مما يسبب وجود فوضى تكتيكية في ظل الاعتماد على المهارة الفردية، وعدم وجود توازن في أداء الفريق،

وأضاف: إن غياب حسين المقهوي ومعتز هوساوي سيترك فراغا كبيرا لعدم جاهزية البديل الجاهز وعدم الثبات في المستوى لبعض لاعبي الأهلي من مباراة إلى أخرى، ومن ضمنهم الأجنبيان كارلوس وفيتفا والاعتماد على اللاعب الواحد في الهجوم وهو عمر السومة لتسجيل الأهداف، ولكن هذا لا ينفي أن شخصية لاعبي الأهلي في المباريات الكبيرة قوية جدا،

ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم مثل؛ تيسير الجاسم وسلمان الموشر وعبدالفتاح عسيري والسومة وعبدالشافي والعواجي، بالإضافة للاعتماد على الكرات الجماعية البسيطة القصيرة وتوزيع الجهد واللياقة على فترات المباراة. كما يعتمدجروس على الضغط العالي في أول عشر دقائق من عمر اللقاء لمحاولة تسجيل هدف مبكر، وأكد أن الأهلي يعتمد في طريقة لعبه على المرحلة الأولى4-4-1-1، والمرحلة الثانية4-1-4-1، والمرحلة الثالثة 4–4-2 .