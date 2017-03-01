الثقفي يلتقي بمشرفي وقادة مدارس الصفا ويطلق مسابقة (فيزيائيو جدة)

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جدة -عبدالهادي المالكي

التقى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح أمس بقادة مدارس ومشرفي مكتب التعليم بالصفا بحضور المساعد للشؤون التعليمية يحيى القحطاني ومدير مكتب الصفا علي كرات وذلك في لقاء حواري مفتوح تطرق لعدد من القضايا التربوية .

و أثنى الثقفي على الدور الهام الذي يقوم به المشرفون التربويون وقادة المدارس بالميدان ، وأبدى سعادته بالعمل الجاد في المدارس التي قام بزيارتها وروح العمل والتميز والإبداع رغم أن بعضا منها في مبان مستأجرة .

وأكد على دور الإعلام التربوي بالمدارس في تعزيز المواطنة و إبراز النشاطات والفعاليات التي تحتضنها المدارس ، وحث على الاهتمام بتفعيل مشروع كيف نكون قدوة وأن يتمثل ذلك في سلوك الطالب والمعلم وكل أفراد المجتمع .

كما قام بتدشين موقع مكتب التعليم بالصفا على الشبكة العنكبوتية بالإضافة لتدشين شعار المكتب الجديد ، واطلاق فعاليات مسابقة “فيزيائيو جدة ” في نسختها الجديدة وسحب قرعة توزيع المدارس للمجموعات المتنافسة.