الثلوج تغطي بريطانيا..وظلام في فرنسا

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لندن – وكالات

ضربت موجة برد قارس وثلوج عموم بريطانيا ما تسبب ببعض المعوقات لحركة تنقل المسافرين.

وقد هطلت الثلوج في أجزاء واسعة من البلاد، وصل تأثيرها إلى المناطق الجنوبية، مع تحذيرات الأنواء الجوية من تفاقم الثلج والصقيع خلال ساعات الذروة المسائية.

وقامت قوات من الجيش بإجلاء آلاف الأشخاص من مناطق في الساحل الجنوبي لبريطانيا حيث يتوقع أن تتسبب عاصفة بموجات عارمة مع المد. وفي وقت سابق، ألغيت بعض رحلات الطيران من مطاري هيثرو وغاتويك كإجراء احترازي.

وأفادت تقارير بوقوع بطء وتأخير في حركة المرور في عدد من الطرق الرئيسية بسبب الثلج، ومن بينها تجمع طوابير السيارات على الطريق السريع أم 25 .

وفي فرنسا ضربت عاصفة قوية النصف الشمالي من فرنسا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 190 ألف منزل إضافة إلى تعليق الدراسة في المدارس بمناطق عدة.