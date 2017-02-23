الثنائي المصري صفقة ناجحة في الوحدة
شارك عبر واتساب
مكة المكرمة- البلاد
نجحت إدارة نادي الوحدة في التعاقد مع الثنائي المصري شريف حازم، وأحمد مجدي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وانضم حازم معارا من صفوف الإسماعيلي المصري، فيما حضر أحمد مجدي من نادي الإنتاج الحربي. وقد لعب حازم 3 مباريات مع الوحدة، جميعها بصفة أساسية بمعدل 270 دقيقة، وكانت هذه المباريات أمام الفيصلي والنصر والاتفاق. أما أحمد مجدي لاعب الوسط، فقد لعب ثلاث مباريات مع الوحدة أيضا، وهي الفيصلي والنصر والاتفاق، لعب مواجهتين كاملتين، وتم استبداله في مباراة واحدة بمعدل 269 دقيقة. وصنع أحمد مجدي هدفا واحدا في مباراة النصر. والثنائي المصري يعتبر من أنجح الصفقات الشتوية ، وقد ظهر تأثيرهما على شكل وأداء نادي الوحدة، خاصة أمام النصر ، فرغم الخسارة إلا أن الوحدة كان الأقرب للفوز، وأهدر فرصًا مؤكدة، وتوج الوحدة أداءه بالفوز على الاتفاق لينعش آماله للبقاء في دوري جميل.
الوسوم:صفقة ناجحة في الوحدة
التصنيف: الرياضة
التعليقات