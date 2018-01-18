الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة لعام 2018

أُعلن اليوم الأربعاء عن القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018.

وتشتمل القائمة على 16 رواية صدرت بين يوليو 2016 ويونيو 2017، وقد تم اختيارها من بين 124 رواية ينتمي كتابها إلى 14 دولة عربية.

من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمي والناقد والشاعر والروائي والمسرحي الأردني إبراهيم السعافين.

ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم ثلاثة سبق أن وصلوا إلى القائمة القصيرة للجائزة، هم:

عاطف أبو سيف (عن رواية “حياة معلقة”، 2015)، وأمير تاج السر (عن رواية “صائد اليرقات” 2011)، وإبراهيم نصرالله (عن رواية “زمن الخيول البيضاء”، 2009).

وسبق أن ترشح تاج السر ونصرالله للقائمة الطويلة وأشرفا على ندوة الجائزة – ورشة إبداع للكتاب الناشئين الموهوبين.

بالإضافة إلى خمسة روائيين سبق وأن أُدرجوا على القائمة الطويلة، وهم:

أنطوان الدويهي، وطالب الرفاعي، وأمين الزاوي، وفادي عزّام، وحامد الناظر.

كما شهدت دوره هذا العام من الجائزة ظهور أسماء كتاب للمرة الأولى على القائمة الطويلة وهم:

شهد الراوي، وليد الشرفا، أحمد عبد اللطيف، رشا عدلي، عزيز محمد، أمجد ناصر، ديمة ونّوس، حسين ياسين.

الجدير بالذكر، أنّ شهد الراوي وعزيز محمد هما أصغر كتاب القائمة الطويلة سناً، كما أنّ الروايتين المترشحتين “ساعة بغداد” و”الحالة الحرجة للمدعو ك” هي أول عمل روائي لكلا الكاتبين. وقد تم ترجمة رواية “ساعة بغداد” لشهد الراوي إلى الإنجليزية وستصدر عن دار وون ورلد خلال هذا العام.

وفيما يلي عناوين الروايات المرشّحة على القائمة الطويلة للجائزة للعام 2018، والمدرجة وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:

عنوان الرواية الكاتب البلد الناشر الحاجّة كريستينا عاطف أبو سيف فلسطين الأهلية آخر الأراضي أنطوان الدويهي لبنان الدار العربية للعلوم ناشرون ساعة بغداد شهد الراوي العراق دار الحكمة – لندن النجدي طالب الرفاعي الكويت ذات السلاسل الساق فوق الساق – في

ثبوت رؤية هلال العشاق أمين الزاوي الجزائر منشورات الاختلاف زهور تأكلها النار أمير تاج السر السودان دار الساقي وارث الشواهد وليد الشرفا فلسطين الأهلية حصن التراب أحمد عبد اللطيف مصر دار العين شغف رشا عدلي مصر الدار العربية للعلوم ناشرون بيت حدد فادي عزام سوريا دار الآداب الحالة الحرجة للمدعو ك عزيز محمد السعودية دار التنوير لبنان هنا الوردة أمجد ناصر الأردن دار الآداب الطاووس الأسود حامد الناظر السودان مداد للنشر والتوزيع حرب الكلب الثانية إبراهيم نصرالله فلسطين الدار العربية للعلوم ناشرون الخائفون ديمة ونّوس سوريا دار الآداب علي قصة رجل مستقيم حسين ياسين فلسطين دار الرعاة للدراسات والنشر

يذكر أنّ الرواية الفائزة بالدورة العاشرة من الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2017 هي “موت صغير” للروائي السعودي محمد حسن علوان.

وتهدف الجائزة، التي تعد الأبرز في مجال الرواية في العالم العربي، إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، إذ تمول الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية.

ترعى الجائزة “مؤسسة جائزة بوكر” في لندن، بينما تقوم “دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي” في الإمارات العربية المتحدة بدعمها مالياً.