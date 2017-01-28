الجابر : فخور بفريقي وكسبنا حارسا

شارك عبر واتساب

أوضح الوطني سامي الجابر مدرب فريق الشباب، خلال المؤتمر الصحفي، عقب لقاء الأهلي والشباب، أن فريقه قدم مباراة أكثر من رائعة،

وقال الجابر: أعتقد أن الفريقين قدما أروع مباراة، وأنا فخور بلاعبينا ، وقد كسبنا حارسا مميزا، تصدى لضربتي جزاء في المباريات السابقة، ولكن تنفيذ السومة للكرة كان أكثر من رائع.

وأضاف الجابر: مسيرو نادي الشباب يعرفون ماذا نريد في هذا الموسم، إلا أننا غير محظوظين، والشباب يسعى إلى الإحلال والبناء، ونلعب بإمكانياتنا، ونعمل في صمت، والأمور تسير بشكل صحيح.