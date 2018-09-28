الجابر يجهز ملف ترشحه لرئاسة الآسيوي

الرياض- البلاد

بدأ سامي الجابر في تجهيز ملفه للدخول لمعترك الانتخابات على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدءاً من 2019 ولمدة أربع سنوات قادمة، وذلك بتأييد ومباركة على هذه الخطوة من أغلب دول الاتحادات المحليه الآسيوية،

وسيحظى الجابر بدعم الدولة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة في هذه الخطوة الهامة نحو رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يُذكر أن الجابر يمتلك الكثير من المزايا التي تجعل طريقه لرئاسة اتحاد القارة يسيرا وقريبا عن بقية المترشحين، حيث إنه يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم *(FIFA)* وذلك نظيرما قدمه لكرة القدم، وخوضه غمار اللعب والإدارة والتدريب والرئاسة، عبر عدة أندية في الخليج وأوروبا إلى جانب دراسته الأكاديمية، والتي وصل بها إلى مرحلة الماجستير في تخصص الإدارة الرياضية،

فضلا عن الدورات المتقدمة في التدريب والإدارة والتسويق من أمريكا والمانيا وفرنسا، وإتقانه لعدة لغات. كل هذه المزايا تجعله محط أنظار واهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتسهل له كسب الكثير من الأصوات نحو الفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.