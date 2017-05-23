الجابر يحاول إعادة الزلزال للشباب

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جدة- البلاد

أكدت تقارير، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تواصلًا مابين المهاجم الدولي المعار للعين ناصر الشمراني، ومدرب الشباب سامي الجابر؛ حيث عرض الأخير عليه فكرة العودة للفريق مرة أخرى لتمثيل الليث، ويرتبط الجابر بعلاقة مميزة مع ناصر، حيث كان سبب انتقاله للهلال، عندما كان مدرباً للزعيم. وسرت أنباء عّن رغبة المدرب الأرجنتيني دياز المدير الفني للهلال بالاعتماد على عناصر أخرى في الموسم القادم، وهو الذي وافق على إعارته، ومغادرته للدوري الإماراتي؛ من أجل تمثيل العين في فترة سابقة من الموسم. وتشير مصادر مقربة مَن المهاجم البالغ 34 عاما،ـ أنه ينوى أن يبقى في الإمارات في حال حصل على عرض جديد؛ سواء من العين، أو من أي فريق آخر، وعدم الخروج معارًا لفريق محلي، في حال فضل الهلاليون اتخاذ هذه الخطوة.