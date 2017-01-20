الجابر يستقيل من تدريب الشباب

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الرياض ـ البلاد

كشفت مصادر مقربة من مدرب الشباب سامي الجابر نيته تقديم استقالته من تدريب فريق الشباب بسبب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد خروج الشباب من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق وج بالخسارة بهدف دون رد في دور الـ32 من البطولة.

حيث يتوقع أن يعلن النادي ذلك خلال الساعات القريبة القادمة وكان الجابر قد وقع بداية الموسم الحالي مع نادي الشباب عقدا يستمر لثلاثة مواسم بمبلغ قارب العشرة ملايين ريال كأغلى مدرب سعودي.