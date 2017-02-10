الجاسم : احترمنا القادسية لكنهم هزمونا

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جدة – أحمد إلياس

اشار اللاعب تيسر الجاسم قائد فريق الأهلي الأول لكرة القدم بعد خسارة فريقه امام القادسية أن الخسارة ثلاث نقاط فقط

وقال” الحمدلله على كل حال وكرة القدم فيها فوز وخسارة وسنعوضها في المرحلة القادمة “.

وتابع ” الهدف الثاني للقادسية كان من كرة مرتدة وكان هدفا مهما في المباراة وهذه كرة القدم مليئة بالمفاجآت وهذا حال كرة القدم بكل تأكيد ونحن بصراحة احترمنا القادسية خاصة انه فريق تغير في المرحلة الشتوية

واستطاع تقديم مباريات كبيرة عندما لعب مع النصر وكذلك الهلال وهذا دليل قوته “. واضاف الجاسم ” فعلاً نحت لم نخسر منذ فترة طويلة بهذه النتيجة الكبيرة ولكن كلها ثلاث نقاط ومن الغد سننسى هذه الخسارة وبقي لنا العديد من الجولات لتعويضها وتحقيق الانتصارات”.