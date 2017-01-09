الجاسم المرحلة القادمة منعطف مهم

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قال لاعب وسط الأخضر تيسر الجاسم ان الفترة القادمة من التصفيات الآسيوية تمثل المنعطف الأخير نحو تحقيق هدفنا؛ لذلك فالاستعداد يوازي أهمية المرحلة القادمة التي نسعى من خلالها لتسجيل حضور إيجابي، يساهم في تحقيق هدفنا،

كما أن المعسكر يأتي في توقيت مهم كونه يقلل الفترة الطويلة ما بين آخر مواجهة في الدور الأول، وأول مواجهة في الدور الثاني،

وبلا شك المعسكر الإعدادي سيكون له أهمية كبيرة كونه سيساهم في رسم التشكيل الفني للمنتخب قبل خوض اللقاء القادم لنا في شهر مارس .