الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد المؤسسي غير المشروط من قبل هيئة تقويم التعليم

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حصلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد المؤسسي غير المشروط من قبل هيئة تقويم التعليم لمدة سبعة سنوات مقبلة.

بعد أن حققت الجامعة أعلى معايير الجدارة والاستحقاق لتصبح بذلك سادس جامعة سعودية تحصل على هذا المنجز الذي يعد في طليعة الأهداف الإستراتيجية المهمة للمؤسسات التعليمية .

وأهدى معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي هذا الإنجاز إلى منسوبي الجامعة.

مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج عملهم وإخلاصهم ، مقدرا العمل الدؤوب والمهني لعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة التي تمكّنت من تطبيق أعلى معايير الأداء حتى أثمرت جهود الجميع وتحقق الهدف المنشود بحصول الجامعة الإسلامية على الاعتماد المؤسسي .

وقال الدكتور المرزوقي : إن الجامعة عملت من خلال عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي على هذا الملف بجد وعناية فائقة وكانت رسالتها نشر ثقافة الجودة وبناء أنظمتها وتأهيل الكليات والمعاهد وبرامجها الأكاديمية والعمادات المساندة والإدارات المختلفة لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي وفقا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

مشيرا إلى أن الجامعة وضعت نصب عينيها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حيث تسير بلادنا بخطى واثقة بفضل الله ونتيجة للدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتعليم.

ودرست الجامعة البرامج الإستراتيجية للتحول الوطني في مجال التعليم ومن ثم وضعنا أهدافا محددة لمراقبة جودة التعليم والتعلم بما يتوافق مع الرؤية والتحول الوطني وذلك انطلاقا من رسالة الجامعة واستشعارا لدورها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي .

وأفاد معالي مدير الجامعة أن الأهداف التي وضعت تمثلت في تقديم مؤشرات محددة حتى يمكن مراقبة تحقق الغايات والأهداف ونواتج التعلم بشكل مستمر ومراجعة مخرجات النظام وقياسها وكذلك تمكين اللجان من مراقبة جودة بالجامعة ومراقبة المخرجات التعليمية.

وتخطيط عملية تحسين التعلم فضلا عن توفير مرجع نظامي لمقارنات الأداء بين الأقسام والكليات وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لكتابة الدراسة الذاتية وهي المتطلب الرئيس للحصول على الاعتماد المؤسسة والبرامجي.

حيث وفرت الجامعة أدلة مادية مباشرة للتحقق من الأداء العام مثل التحقق من أن كل عضو هيئة تدريس قام بتقديم محاضراته وأداء واجباته التدريسية وفق النظام المتفق عليه.

مشيرا إلى أن الجامعة اعتمدت الهيكل التنظيمي الجديد الذي يأتي في إطار عملية التطوير الإداري التي تشهدها قطاعات الجامعة بهدف الارتقاء بالأداء وتحسين بيئتي العمل الأكاديمية والإدارية حيث تسهم الهيكلة في تعزيز الاستدامة وزيادة كفاءة الموارد.

بالإضافة إلى ضبط العمل وتحقيق تكامله وتجانسه وضمان إنجاز الأعمال بسرعة ودقة من خلال استحداث إدارات جديدة تدعم تحسين الأداء.

وهي مكتب التحول الوطني الذي يتولى الإشراف على مبادرات البرنامج الوطني وإعداد الخطط وقياس الأداء وإدارة المشروعات وإدارة قطاع الأعمال.

التي تضم أربع وحدات تختص بالاستثمارات والأوقاف والمؤسسات المانحة وريادة الأعمال وذلك لتعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة والمساهمة في دعم الأنشطة والأبحاث والتطوير ودعم العلاقة بين الجامعة والمجتمع .