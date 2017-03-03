الجامعة الإسلامية تعلن مبادرات تتفق مع الرؤية

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أعلن معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي عن مجموعة من المبادرات النوعية التي تتفق مع الرؤية الوطنية 2030 .وأكد معاليه خلال لقائه الأول بأعضاء هيئة التدريس بأن الجامعة تشهد حراكاً نشطاً ستنعكس آثاره على المستوى الأكاديمي والإداري، وذلك وفق خطة استراتيجية تراعي خصوصية الجامعة وأهدافها التي أنشئت من أجلها،

مضيفًا بأن هذه المرحلة هي مرحلة مكملة للمراحل التي سبقت تحقق تطلعات القيادة الرشيدة بإذن الله، فيما يتعلق بنشر العلم وتأهيل طلاب الجامعة تأهيلاً علميا متميزا لتصنع أجيالاً من الدعاة والعلماء في مختلف العلوم.واستعرض معاليه أبرز القرارات والتنظيمات الجديدة التي نوقشت من قبل المتخصصين وأقرتها إدارة الجامعة مؤخرًا والمتمثلة في إنشاء الهيئة الاستشارية وتركيز عدد اللجان وذلك وفق خطة تطويرية تكاملية بين العمادات والكليات تتواكب مع رؤية المملكة 2030م.وأضاف بأنه تم إقرار هيكل تنظيمي جديد للجامعة، تضمن استحداث عدد من الإدارات التي تخدم توجهاتها وأهدافها.

وبين بأن العمل جارٍ على إنشاء صندوق للاستثمارات الجامعية لتحقيق عوائد مالية جيدة من خلال استثمار مواقع ومرافق المدينة الجامعية بالإضافة إلى دراسة عدد من المشاريع الاستثمارية الأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف معالي مدير الجامعة الإسلامية بأنه سوف يتم العمل على تعزيز البنية التحتية داخل الحرم الجامعي وإنشاء نادٍ رياضي وممرات للمشاة والرياضة وصيانة الطرق مع توفير مقرات ومواقع ترفيهية لمنسوبي وطلاب الجامعة، وعمل مسطحات خضراء وساحات تخلق بيئة عمل وأجواء دراسية إيجابية.وأوضح بأنه تم إطلاق برنامجي مبادرات وتواصل، حيث يهدف الأول لخدمة أعضاء هيئة التدريس من حيث تقديم الأفكار والمشاريع والمبادرات، فيما سيكون برنامج تواصل خاصًا بالطلاب.وتطرق معالي الدكتور حاتم المرزوقي إلى مشروع هندسة الإجراءات الإدارية بحيث تكون الخدمة بشكل الكتروني،

وتغيير مسمى إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية والاهتمام بالوظائف الشاغرة وإنشاء لجنة لاستقطاب الكفاءات المتميزة. عقب ذلك قدم الدكتور إبراهيم العبيد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية عرضًا عن المجالات الجديدة التي تعمل عليها قطاعات الجامعة خلال الفترة المقبلة مما تساهم في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.