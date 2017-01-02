الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية، عن وظائف أكاديمية للسعوديين على رتبة محاضر، عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)

في مختلف فروع الجامعة، ، وقالت أن من ضمن الشروط ، أن يكون المتقدم سعوديا، وحاصلا على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة

من جامعة معتمدة، وألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 35 سنة

وذلك وفقا للائحة الابتعاث، وأن يكون المتقدم حاصلا في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جدا فما فوق

وأن يكون تخصص المتقدم لوظيفة محاضر في الماجستير امتدادا لتخصصه في البكالوريوس (باستثناء كلية العلوم الصحية)

وأن يكون تخصص المتقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد) في الدكتوراه امتدادا لتخصصه في البكالوريوس والماجستير

(باستثناء كلية العلوم الصحية)، وأن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية باستثناء قسم العلوم الإنسانية

وأن يكون المتقدم لقسم الثقافة الإسلامية حاصلا على المؤهل في التخصص، وأن يكون المتقدم لقسم اللغة العربية

حاصلا على المؤهل في تخصص النحو والصرف، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

شددت الجامعة على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفاة لشروط التقديم

ولن يتم الرد عليها، كما لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفاة لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.