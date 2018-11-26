الجامعة العربية : التحضيرات تجري على قدم وساق للإعداد للقمة الاقتصادية في بيروت

القاهرة : البلاد

أكدت جامعة الدول العربية أهمية القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تستضيفها لبنان في يناير المقبل، مشيرة إلى أن التحضيرات تجري على قدم وساق للإعداد والتحضير لعقد هذه القمة.

وقال المتحدث بِاسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي -في تصريح له اليوم-، إن القمة الاقتصادية ستركز على عدد من القضايا التي تمس المواطن العربي, أبرزها القضايا المتعلقة برفع مستوى المعيشة وموضوع الفقر والأمن الغذائي وشئون البيئة وشئون التجارة والاقتصاد وحقوق الإنسان وعشرات الموضوعات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن العربي.

وأشار عفيفي إلى أن أولى فعاليات هذه القمة ستكون بداية الشهر المقبل بالقاهرة، حيث تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية، منتديين للتحضير لهذه القمة يومي 12-13 ديسمبر وهما المنتدى الخاص بمنظمات المجتمع المدني، والمنتدى الخاص بالشباب.

ولفت عفيفي إلى أنه سيعقد في شهر يناير المقبل قبيل اجتماع القمة عدد من الاجتماعات التحضيرية في بيروت، من بينها منتدى القطاع الخاص الذي سيعقد للنظر في الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في التعاون مع الحكومات لدفع عمليات الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية.