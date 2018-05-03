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الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في قطع علاقاتها مع إيران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / شعبان / 1439 هـ       3 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران، لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، واصفة أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية بالمرفوضة والمدانة.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم الامين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن القرار الصادر عن (قمة القدس) في المملكة العربية السعودية بالظهران، بشأن التدخلات الإيرانية، عكس موقفاً عربياً صلباً في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها.

وأشار إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة الموضوع تُعد إطاراً عربياً فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.

وأوضح عفيفي، أن التطور الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المُزعزِعة للاستقرار في المنطقة العربية، يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

ibrahim

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