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الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأوامر الملكية الصادرة مساء أمس عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، وكذا بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي “جمال خاشقجي ” – رحمه الله – .

وأشادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن والتي تشير إلى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام ، وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال البيان: “وإذ تعرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي فإنها تعيد التأكيد على ما جاء في البيان الصادر عنها في 14 الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو اجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد المملكة العربية السعودية والتي تظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ibrahim

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