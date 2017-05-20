الجامعة اليونانية تكرم الأمير نواف بن فيصل

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أثينا- وكالات

كرمت الجامعة الوطنية اليونانية أمس، في مقرها بالعاصمة أثينا، الأمير نواف بن فيصل؛ نظير جهود سموه في خدمة القانون الرياضي، على المستوى المحلي والعربي، والدولي، بحضور عدد كبير من السفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعميد الجامعة ورئيس الجمعية الدولية للقانون الرياضي. من جانبه، عبر الأمير نواف بن فيصل، خلال كلمته بالحفل عن سعادته بالتكريم، مقدما الشكر للجمعية الدولية لقانون الرياضة ( IASL) ، مشيرا إلى أنه للحاجة لتحديث اللوائح والقوانين في المجال الرياضي، حرص على بذل الجهود لتشكيل فرق العمل من ذوي الخبرة، لجعل القانون الرياضي واقعاً في المملكة، من خلال الاستفادة من اللجنة الأولمبية الدولية، والخبراء فيها، والاستعانة بالعديد من مكاتب الخبرة المتطورة في أوربا وبعض بلدان العالم، مؤكدا أن للقانون في مجالات الحياة أهمية لصون الحقوق، والمحافظة عليها، وتحقيق العدل والمساواة. وفي ختام كلمته لفت الانتباه إلى أن المملكة وضعت رؤيتها إلى عام 2030 موضع التنفيذ، وتضمنت اهتماماً بالغاً بالرياضة، والترفيه، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آلِ سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – حيث شرعت في مشاريع الشراكة الاستراتيجية التي منها ما أعلن عنه سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية من إقامة أكبر مشاريع الترفيه والرياضة في العالم، متمثلاً في مدينة القدية التي ستكون عاصمة الترفيه الاجتماعي، والرياضي في العالم.