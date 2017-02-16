(الجامعي) يقيم فعالية اليوم العالمي لسرطان الأطفال

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جدة- عبدالهادي المالكي

اقام مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس احتفالاً باليوم العالمي للتوعية بسرطان الأطفال تحت شعار لنجعل بسمتهم دائمة وذلك بحضور سفير الابتسامة المهندس حسام الحسين والممثل محمد الحجي والممثل حسن التواتي ومحمد إسكندر

وتضمن الاحتفال أركان توعية تثقيفية مثلها طلاب وطالبات الطب وشملت التوعية أيضاً العلاج الكيماوي وأثره على تغذية الطفل المصاب والعلاج الطبيعي والتأهيل والتوعية بهما وأثرهما على المحافظة على النشاط الوظيفي والحركي والسيطرة على الآلام من خلال تقنيات الحرارة والبرودة وإعادة تقوية العضلات وتحسين القوة العضلية وتحسين الاتزان والتناسق الحركي.

وشملت الوقاية من سرطان الأطفال العديد من النصائح التي قد تحد من انتشاره كالأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني وإعداد وتخزين الاطعمة بطريقة آمنة واختيار الأطعمة منخفضة الدهون وتقل فيها نسبه الملح.

كما تمت التوعية بأهمية دور الأسرة والمجتمع تجاه الطفل المصاب وشملت المشاكل الاجتماعية والنفسية والخلاف مع الأطباء والعمل على خلق جو ملائم للمصاب يعمل على تحسن حالته الصحية.