الجبال يركز على النواحي الفنية للشباب

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهته القادمة، والتي يستضيف فيها فريق الشباب يوم السبت القادم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وبدأ الفريق تدريباته التي أقيمت على ملعب النادي مساء أمس، بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى مجموعتين، خضع من خلال ذلك اللاعبون إلى العديد من التمارين، التي طبق من خلالها عدة جمل فنية قبل أن يتم تطبيقها في مناورة أجريت على نصف مساحة الملعب، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة .