العدد 21793 24 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الجبال يريح لاعبي الفتح استعدادا للأهلي

0 تعليق 76 مشاهدة
الجبال يريح لاعبي الفتح استعدادا للأهلي
شارك عبر واتساب

الدمام- حمود الزهراني

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاعبي الفريق راحة عن التدريبات أمس بعد المواجهة التي خاضها الفريق ضد فريق النصر.

ويعاود الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي الرئيسي ويبدأ تحضيراته لمواجهته القادمة والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي يوم السبت مابعد القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق