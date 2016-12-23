الجبال يريح لاعبي الفتح استعدادا للأهلي

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الدمام- حمود الزهراني

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاعبي الفريق راحة عن التدريبات أمس بعد المواجهة التي خاضها الفريق ضد فريق النصر.

ويعاود الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي الرئيسي ويبدأ تحضيراته لمواجهته القادمة والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي يوم السبت مابعد القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .