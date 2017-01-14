الجبال يشرح عددا من الجمل الفنية للاعبي الفتح في معسكر الدوحة

الدمام-حمودالزهراني

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته في المعسكر الخارجي المقام في العاصمة القطرية “الدوحة” ضمن برنامج الفريق الإعدادي في فترة التوقف الحالية التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال امس على إجراء حصة تدريبية مسائية أقيمت على ملعب نادي المرخية القطري بدأت بتمارين الاحماء بعدها قسم الجبال اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب

طبق من خلالها اللاعبون العديد من الجمل التكتيكية التي شرحها الجبال في اجتماع فني أقيم في مقر المعسكر قبل المغادرة للتدريبات تضمن عرضا وشرحا لتلك الجمل التكتيكية .

من جانبها تقدمت إدارة نادي الفتح بخالص الشكر والعرفان لاشقائها في إدارة نادي المرخية القطري على تعاونهم المستمر باستضافة تدريبات الفريق الفتحاوي.