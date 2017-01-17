بالفيديو الجبير:أمريكا ستخسر لو طبقت جاستا

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أكد وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الثلاثاء في منتدى دافوس:

أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة ستخسر إذا طبقت قانون العدالة ضد الإرهاب الذي يعرف بـ”جاستا”.

وهو القانون الذي يسمح لأسر ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة المملكة والدول المتورط مواطنوها في العمليات الإرهابية.

وذلك حسبما ذكر حساب وزارة الخارجية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الوزير @AdelAljubeir في #دافوس:الولايات المتحدة هي أكثر دولة ستخسر إذا طبقت قانون #جاستا. — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) January 17, 2017

و أكد أن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال حديث وزير الخارجية عادل الجبير في المنتدى الإقتصادي العالمي دافوس.

الذي يتناول من خلاله شؤون السياسة والأمن في منطقة الشرق الأوسط.