الجبير : إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة

قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الخميس، خلال القمة العربية المنعقدة في الرياض إن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة.

وأضاف الجبير أن بلاده تستنكر إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الجبير على أنه يجب التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله.

ونوه الجبير إلى أنه لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة.

وأشار الجبير إلى أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة عن الأزمة في اليمن.

وعن العراق، قال الجبير إن المملكة قد خصصت مليارا ونصف لإعادة الإعمار.