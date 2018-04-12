الأولى

الجبير : إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / رجب / 1439 هـ      12 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الخميس، خلال القمة العربية المنعقدة في الرياض إن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة.

وأضاف الجبير أن بلاده تستنكر إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الجبير على أنه يجب التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله.

ونوه الجبير إلى أنه لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة.

وأشار الجبير إلى أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة عن الأزمة في اليمن.

وعن العراق، قال الجبير إن المملكة قد خصصت مليارا ونصف لإعادة الإعمار.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *