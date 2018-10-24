الجبير: القيادة حريصة على محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي

جاكرتا- واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي.

من جانب آخر، ترأس معالي وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة السعودية – الإندونيسية المشتركة على المستوى الوزاري في دورته العاشرة الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وترأس الجانب الإندونيسي معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما جرى خلاله التوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة.

عقب ذلك، عقد معالي الوزير الجبير مؤتمراً صحافياً مع نظيرته الإندونيسية أكد فيه على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا.

وشدد معالي وزير الخارجية على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يولي اهتماماً بالغًا للحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وعندما علم – حفظه الله – بقضية المواطن جمال خاشقجي تواصل مع فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وأمر بإرسال فريق سعودي إلى تركيا للتحقيق في القضية واستجلاء حقيقة ما جرى، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين وجه النائب العام بالتحقيق بشأن هذه القضية منذ 10 أيام لكشف ملابساتها ومعرفة ما حدث.

وأكد معالي الوزير عادل الجبير أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتابعون قضية المواطن جمال خاشقجي عن كثب، وحريصان على كشف كافة الحقائق المتعلقة بالقضية لمحاسبة المتورطين.