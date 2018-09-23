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الجبير: المملكة مستمرة في تعزيز صداقاتها وبناء جسور الحوار والتواصل مع العالم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / محرم / 1440 هـ      23 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
رفع وزير الخارجية عادل الجبير باسمه ونيابة عن جميع منسوبي وزارة الخارجية وبعثات المملكة في الخارج التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقال معاليه: “يأتي اليوم الوطني في كل عام لننظر إلى ماضينا بفخر واعتزاز ونتطلع إلى مستقبلنا بعزم وطموح، ففي 88 عامًا حققت بلادنا نجاحات كبرى منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وجعلت الإنسان محور اهتمامها ومحل عنايتها، واتخذت التنمية منهجاً وأسلوباً”.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تعزيز صداقاتها وبناء جسور الحوار والتواصل مع العالم، والعمل لتحقيق الأمن والسلم والتنمية في كل مكان من أجل عالم يسوده الاستقرار وإنسان ينظر لمستقبله بأمل.

ibrahim

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