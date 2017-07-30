الجبير: طلب الدوحة بتدويل المشاعر المقدسة إعلان حرب

المنامة – وكالات

اعتبر وزير الخارجية عادل الجبير، أن “طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة”.

وأضاف في تصريح على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة أمس: “نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة”.

وقال الجبير، خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر ، إن “تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج”. واعتبر قرار الدوحة بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحاب المملكة بهم.

وذكّر وزير الخارجية بأن “المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين” ومؤكدا ترحيبها بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج”. في السياق نفسه أدان البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الـ4 “عرقلة السلطات في الدوحة أداء المواطنين القطريين مناسك الحج”.

وأكدت المملكة والإمارات والبحرين ومصر تمسكها بالمطالب العادلة التي أعلنتها وتشترط تنفيذ الدوحة لها قبل إجراء أي حوار مع الدوحة. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة “أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب ال13 العادلة”.

على الصعيد الاقتصادي اجمع محللون ماليون دوليون على ان البنوك القطرية تواجه حاليا أزمة في السيولة منذ قطع الدول الأربع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة ، بعد ثبوت دعمها للإرهاب.

واكد هؤلاء ان هذه الازمة ستتفاقم حال سحب ودائع تلك الدول من البنوك القطرية ما يشكل ضغطا هائلا يرغم الحكومة على تغطية النقص.

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