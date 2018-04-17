الجبير : عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا

أكد وزير الخارجية عادل الجبير ، أن المملكة العربية السعودية لم ترغب في الحرب في اليمن بل تم فرضها عليها من قبل الانقلابيين الحوثيين.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة اليوم في الرياض، أن تصلب الحوثيين ضد العملية السياسية نابع من تعنت إيران.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تستخدم زوارق انتحارية وتهدد الملاحة في البحر الأحمر في مخالفة للقوانين الدولية، كما أنها تزرع الألغام في مناطق مدنية، وتحاصر مدن وقرى يمنية وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.

وبخصوص الأزمة السورية أوضح الجبير بأنهم عرضوا إرسال قوات من التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب في سوريا.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن تقديره لمساهمة السعودية بتقديم نصف مليار دولار للعملية الإنسانية في اليمن، مضيفاً أن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب لن يكون فاعلاً بدون دعم المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تجنيد الأطفال في اليمن يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني.

وأشار غوتيريس إلى أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن شهدت تحسنا كبيرا.