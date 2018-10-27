الجبير: المتورطون في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية

أكد أن علاقة المملكة مع واشنطن استراتيجية

قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم السبت أن قضية خاشقجي أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات وأن جميع المتورطين في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية.

وأشار الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني ،إلي إن التحقيقات في قضية الصحفي جمال خاشقجي “تستغرق وقتا”، وأن “الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات”.

وقال الجبير، “هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويوميا هناك أدلة جديدة نرصدها”

مشيرا إلى “أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي”.

‏في الأثناء أكد الجبير أن المملكة العربية السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير

مؤكدا أن السعودية تتعامل مع رؤيتين بالشرق الأوسط رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية.

وقال :هناك إدراك بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وأننا حاولنا ألا يتأثر مجلس التعاون الخليجي بالخلافات مع قطر.