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أكد أن علاقة المملكة مع واشنطن استراتيجية

الجبير: المتورطون في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / صفر / 1440 هـ      27 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم السبت أن قضية خاشقجي أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات وأن جميع المتورطين في  قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية.

وأشار الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني ،إلي إن التحقيقات في قضية الصحفي جمال خاشقجي “تستغرق وقتا”، وأن “الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات”.

وقال الجبير، “هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويوميا هناك أدلة جديدة نرصدها”

مشيرا إلى “أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي”.

‏في الأثناء أكد الجبير أن المملكة العربية السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير

مؤكدا أن السعودية تتعامل مع رؤيتين بالشرق الأوسط رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية.

وقال :هناك إدراك بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وأننا حاولنا ألا يتأثر مجلس التعاون الخليجي بالخلافات مع قطر.

ibrahim

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