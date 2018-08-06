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الجبير : لن نقبل أي تدخل بشؤوننا.. وسنتعامل بحزم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / ذو القعدة / 1439 هـ       6 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قال وزير الخارجية عادل الجبير في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  إن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، ونتعامل مع ذلك بكل حزم.

واضاف الجبير  أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت فجر اليوم الأثنين سحب سفيرها في كندا وطردت السفير الكندي من الرياض، بعد التدخل السافر من قبل وزارة الخارجية الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة.

ibrahim

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