الجبير : نتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة نفوذ إيران

أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أن التعاون الأمني والعسكري السعودي والأمريكي يعود لعقود طويلة .

وأفاد الجبير ، خلال حديثه عن العلاقات السعودية الأمريكية في معهد بروكنجز بواشنطن، أن السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة في إحتواء إيران موضحا أن الاتفاق النووي مع إيران لا يحل كافة المشاكل التي تمثلها طهران.

وأكد الجبير أن إيران هي المشكلة الكبرى في المنطقة وهي مصدر الإرهاب والتطرف ومعاناتنا معها بدأت منذ ثورتها عام 1979، مشددا أن الاتفاق النووي يحتاج لتعديل آليات التفتيش.

وقال وزير الخارجية أن الحرب في اليمن تم فرضها علينا ولم نخترها بإرادتنا حيث أن ميليشيا الحوثي الإيرانية انقلبت على العملية السياسية.

وأضاف أن الحوثيون يخسرون المزيد من الأراضي في اليمن كل يوم.

وفي الشأن السوري قال الجبير أن هناك مأساة أثرت على حياة الملايين والحل يكمن في عملية انتقال سياسي، مشددا على أن وجود إيران والميليشيا الشيعية يعرقلان الحل السياسي.