الجبير: نظام إيران يسعى لإشعال الفتن الطائفية والسيطرة

الظهران – البلاد

قال معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية في الظهران: إن “قمة القدس” دعت إلى حل سلمي في سوريا على أساس بيان جنيف 1، وأشار إلى أن نشاطات قطر مرفوضة، ويجب أن تتوقف عن حالة النكران التي تعيشها. وأكد أن النظام الإيراني يسعى لإشعال الفتن الطائفية والسيطرة.

وأضاف: إن القمة دانت تصرفات ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدافها المملكة العربية السعودية واليمنيين. ودانت أيضا دعم إيران للحوثيين، وتدخلات طهران في شؤون الدول العربية. وطالبت القمة إيران بالانسحاب من الدول العربية واحترام حسن الجوار.كذلك دعت القمة، بحسب الوزير الجبير، إلى دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي.

ونوه الجبير إلى أنه تم الاتفاق في القمة على فكرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعقد قمة عربية ثقافية مستقبلا ، منوها إلى وجود نية لاستضافة بيروت للقمة العربية الاقتصادية في 2019.

وعن قطر، قال معاليه: إن نشاطات قطر مرفوضة، ويجب أن تتوقف عن حالة النكران التي تعيشها، وعليها أن تتوقف عن دعم المتطرفين والحل يعود إلى الدوحة.

وقال: إن استضافة قمة القدس في الظهران لا علاقة لها بالتحديات الإقليمية.

من جانبه، قال معالي امين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية ترفض القرار الأميركي حول القدس وتؤكد موقفها التاريخي.وأكد أن قمة القدس طالبت بتطبيق القانون الدولي على مستخدمي السلاح الكيمياوي.وأضاف أبوالغيط أن الدول العربية متفقة على مطالبة إيران بالكف عن تدخلاتها.

وأعلن أمين الجامعة العربية أن الرئيس الفرنسي، ماكرون، بعث برسالة للقمة العربية.