الجبير: نعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران وحزب الله

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن إيران المصدر الأكبر للخطر في المنطقة؛ نظرًا لدورها في لبنان واليمن وسوريا.
و أضاف ” الجبير ” ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ لقصف المملكة
مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لتحسين لمنعها من تخصيب اليورانيوم.
وبشأن اليمن، أشار ” الجبير ” ، إلى أن السعودية استقبلت أكثر من مليون لاجئ يمني
وتابع: ” نعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران وحزب الله “.
وأكد وزير الخارجية على أن الموانئ مفتوحة في اليمن
موضحًا أن الحوثيين يسرقون المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.