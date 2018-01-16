الجبير: نعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران وحزب الله

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن إيران المصدر الأكبر للخطر في المنطقة؛ نظرًا لدورها في لبنان واليمن وسوريا.

و أضاف ” الجبير ” ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ لقصف المملكة

مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لتحسين لمنعها من تخصيب اليورانيوم.

وبشأن اليمن، أشار ” الجبير ” ، إلى أن السعودية استقبلت أكثر من مليون لاجئ يمني

وتابع: ” نعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران وحزب الله “.

وأكد وزير الخارجية على أن الموانئ مفتوحة في اليمن

موضحًا أن الحوثيين يسرقون المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.