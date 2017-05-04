الجبير يبحث العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن مع أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس

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بحث وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير خلال زيارته للكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن والمستجدات الاقليمية والدولية .

والتقى وزير الخارجية كلاً من رئيس مجلس النواب بول راين، ونائب رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب النائب آدم سميث، والنائب بيتر روسكام، وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور جو مانشين.

كما التقى الوزير الجبير أيضاً، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب إد رويس، ونائبه إلييت آنجل، ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.