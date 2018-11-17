الجبير يبحث العلاقات مع أمريكا وفيتنام

الرياض- واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة أمس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليمن محمد سعيد آل جابر.

كما استقبل معاليه في مكتبه بديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة هوانج خاك.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.