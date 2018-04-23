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الجبير يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية الجابون

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time7 / شعبان / 1439 هـ      23 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الجابون نويل نيلسون ميسون.

وجرى خلال الاستقبال، التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية

وجمهورية الجابون، بما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان

ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية عبد الله الماضي

abdulslam

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