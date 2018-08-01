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الجبير يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره اليمني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو القعدة / 1439 هـ       1 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي وزير الخارجية اليمني خالد اليماني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، ومستجدات الأوضاع في اليمن، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير سعود كاتب، ونائب رئيس غرفة العمليات لخلية اليمن في وزارة الخارجية إبراهيم بيشان.

ibrahim

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