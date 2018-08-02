الجبير يبحث مع ممثل اليونيسيف لدول الخليج سبل تعزيز التعاون

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم، ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج طيب آدم الذي قدم أوراق اعتماده.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونيسف.

وعبّر ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج طيب آدم عن شكر المنظمة للمملكة العربية السعودية على دعمها لليونيسيف بمبلغ 151 مليون دولار، والدور الذي تضطلع به تنموياً وإنسانياً للمحتاجين في كل مكان لرفع المعاناة عنهم.

كما نوّه ممثل اليونيسيف بتقديم المملكة مليار دولار لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن هذا العام.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.